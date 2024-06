Odav ja lendab kaugele: USA katsetab uut tüüpi ballistilisi rakette

150 000 dollarit (138 tuhat eurot) maksvad tiibraketid on USA õhujõudude jaoks odav laskemoon, mida võib suure konflikti korral välja lasta tuhandeid. Need peaksid tabama vaenlase tagalat ja kaugeid sihtmärke.

Lahendust on juba välja töötama valitud neli ettevõtet ja aega on väga vähe: ülesandeks on antud järgmise seitsme kuu jooksul kavandada, ehitada ja katsetada USA õhujõudude jaoks uusi odavaid tiibrakettide kontseptsioone, kirjutab War Zone .

Eesmärgiks on ka tutvustada uusi tehnoloogiaid ja tehnikaid, mis lubavad tootmist kiiresti suurendada. Sellised relvad on eriti olulised tulevastes konfliktides näiteks Hiina vastu Vaikse ookeani piirkonnas, kus võib tekkida vajadus kümnete tuhandete sihtmärkide korraga tabamiseks.

Välja valiti Anduril Industries, Integrated Solutions for Systems, Inc., Leidos Dynetics ja Zone 5 Technologies, et töötada välja prototüüplahendused lendude demonstreerimiseks 2024. aasta hilissuvel/sügisel. Need müüjad valiti välja enam kui saja kandidaadi seast tihedas konkurentsis.