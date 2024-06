OTSEÜLEKANNE NASA astronaudid valmistuvad taas Starlineri esimeseks lennuks

Meeskonnad on vahepeal vahetanud stardiarvuti riistvara, valmistades ette viimase katse. 6. mai katse katkestati raketi ülemise astme ebakindlat toimunud kütuseklapi tõttu, mis on samuti vahetatud, samas kui Boeing ja NASA pidid kinnitama Starlineri jõuallika väikese heeliumilekke ohutuse, mida nad otsustasid mitte parandada.

Meeskonnaga lennutest on NASA Kommertskosmoseprogrammi jaoks oluline, et saada lõplik heakskiit regulaarsete lendude alustamiseks rahvusvahelisse kosmosejaama.

See pragune lend toimub veidi enam kui neli aastat pärast seda, kui SpaceX tegi oma esimese mehitatud lennu ISS-ileoma Crew Dragon kosmoselaevaga, mis on sellest ajast saadik lennanud 13 korda ja viinud kosmosesse 50 inimest. Nende hulka kuuluvad ka neli Crew-8 liiget, kes ootavad koos ülejäänud seitsmeliikmelise meeskonnaga rahvusvahelises kosmosejaamas.

«Me ei jõua ära oodata, et teid siin jaamas liituks,» ütles Dyson. «Jälgime teie iga liigutust teekonnal ja ootame, et saaksime avada luugi ja tervitada teid teie kodust eemal asuvas kodus.»

«Te teate, et olete oodanud Starlineri pardale saamist kaua, kuid see on olnud iga minuti väärt,» lisas Epps. «Nii et meie kõigi poolt rahvusvahelisel kosmosejaamas – jumal kiirendagu teid ja kohtume varsti.»​