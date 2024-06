Hoia alt – see veider Eesti videomäng võib sulle valetada!

«Centum» on loopõhine õudusmäng, mis esmapilgul tundub lihtsakoeline. Sa oled lõksus vangikongis ning pead põgenema. Mis siin rasket olla saab?

Siis aga selgub, et reaalsus on kõike muud kui ilmselge. Iga mängija liigutus mõjutab sündmuste kulgu ning võib tekitada liblikaefekti, mis pöörab kõik pea peale. Pole välistatud, et salapärane jutustaja valetab sulle otse näkku.