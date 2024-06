Hiiglaslik Starship püüdleb neljandat korda orbiidile – vaata otse, kas sedapuhku õnnestub

SpaceX väidab, et need ebaõnnestumised on osa arendusprotsessist, mis hõlmab rakettide katsetamist kuni nende hävimiseni. Ettevõte väidab, et on kolmandast lennust saanud uusi õppetunde, sealhulgas vajadus paremate kütuse filtreerimissüsteemide järele ja täiendavate teise astme tõukurite lisamise vajadus, et tagada sõiduki juhtimine Maa atmosfääri naasmisel.