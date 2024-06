Hüljatud kaevandus Soomes muudetakse hiiglaslikuks gravitatsiooniakuks ilma vee abita

Kuna planeet liigub aina enam taastuvenergia poole, tuleb peagi seista silmitsi elektri salvestamise probleemiga. Probleem on selles, et tuul ei puhu ja päike ei paista täpselt sel ajal, kui inimesed tahavad kõige rohkem energiat tarbida. Eriti tuulistel või päikesepaistelistel päevadel võidakse toota liiga palju elektrit, mis viib olukorrani, kus tarbijatele makstakse elektri tarbimise eest, et mitte võrku üle koormata. Kasutamata energia kaob nii-öelda õhku.

Kui energiavarustus on madal ja hinnad kõrged, saab need raskused vabastada, toites turbiine, kui meie hea sõber (ja mõnikord ka surmav vaenlane) gravitatsioon neid Maa poole tõmbab.

Kuigi üldiselt on gravitatsiooniakud veehoidlad ja ka hüljatud kaevandused, mis liigutavad liiva või muid raskusi üles, siis nüüd on välja pakutud Šoti ettevõte Gravitricity poolt uutmoodi vintside ja tõstukite süsteem, mida saab paigaldada hüljatud kaevanduskäikudesse. Ettevõte paigaldab süsteemi 1400 meetri sügavusse tsingi- ja vasekaevandusse Pyhäjärvis Soomes.

Gravitatsiooniakud hüljatud kaevandustes tõstavad raskusi sügavustest maapinna poole siis, kui energiat on üle ja lasevad vintside ja tõstukite vabastades allapoole veereda, tootes elektrienergiat näiteks siis, kui on tipptund või tuulevaikne ja pime. See aitab ületada energia tootmise ja tarbimise ajalisi erinevusi. Pyhäsalmi kaevandus on selleks ideaalne koht oma sügavuse ja juba olemasoleva infrastruktuuri tõttu.