Viimase aja parim taktikaline rollimäng on saadaval täiesti tasuta!

Nii nagu igal eelneval nädalavahetusel enne praegust, saadame ka sel korral oma tänusõnad teele Epic Games Veebipoe suunas. Just seal on parasjagu võimalik soetada ilma rahata seikluslik « Marvel's Midnight Suns ».

Tegemist on ühe viimaste aastate parima taktikalise rollimänguga, mis annab mängijale ülesandeks Marveli superkangelaste tiimi juhtida. Mängija peab kasutama kõiki oskuseid, et sõjatandril edu saavutada ja igast lahingust võitjana väljuda.