KUUM KÕLAKAS: Xbox teeb enda kuulsaimast mängust PS5 jaoks uue versiooni

Värske kuulujutt toob selle küsimuse tagasi päevakorda. Nimelt sahistatakse internetis, et Microsoft soovib enda kuulsaima mängusarja esimesele osale järjekordse uuenduskuuri anda ning selle siis ka PlayStation 5 peale tuua.

Kõnealuseks seeriaks on muidugi üksikisikuvaates tulistamine «Halo» ning selle esimene osa «Combat Evolved».

Tegemist on teosega, mis 2001. aastal ilmudes osutus Xboxil niivõrd populaarseks, et Sony soovis PlayStation 2 peale luua nn «Halo-tapja». See aga ei õnnestunud.