Vaata ülekannet Kes võidab MÖÖ-LANi «Counter-Strike 2» turniiri?

MängudeÖÖ esimene võrgupidu MÖÖ-LAN on jõudmas lõpusirgele ning see tähendab vaid üht: selgub, kes võidab rekordilise auhinnafondiga «Counter-Strike 2» põhiturniiri. Võistlustules on Läti võistkonnad HAVENs ja Kungi ning Eesti kossseis Esprots.