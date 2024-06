Puidukriis ja hügieeninõudlus sillutavad teed Jaapani nutivetsudele kogu maailmas

Jaapanis on levinud sellised bideetualetid, mis pakuvad sooja istumisalust ja täpset pihustustehnoloogiat. See on uus normaalsus ja üle 80 protsendi sealsetest kodudest omab juba üht sellist, nagu näitab valitsuse rahvastiku-uuring. Küsimus pole kas kuivkäimlas või veeklosetis, see vahe on ammu unustatud, pigem hoopis kas kasutusel on tavaline loputuskast või nutikas WC-pott.

Miks see trend levib ka mujal maailmas?

Nüüd on sellise targa tualetivarustuse müük hakanud mühinal kasvama ka teistes riikides ja eriti just Ameerika Ühendriikides, kus selle trendi eesotsas on kuulsustest bideefännid nagu Drake, perekond Kardashianid ja Alexandria Ocasio-Cortez.

Jaapani firma TOTO, mis on elektriliste bideetualettide teerajaja, räägib sellest, et on algatanud «ülemaailmse revolutsiooni pühkimisest pesemiseni». Firma ütleb, et tualettide müügitulu välismaale on alates 2012. aastast kahekordistunud umbes 673 miljoni dollarini.

Jaapani nutipottide valmistaja TOTO targad WC-potid Washlet Techno lähevad maailmas aina enam kaubaks, kuna see trend levib juba üle maailma. Pildil paneb tehase töötaja kokku üht Washleti tarka bideetualetti. Foto: Yuichi Yamazaki / AFP / Scanpix

Pandeemia oli üks põhilistest teguritest, mis tõi kaasa koduremondi buumi, kuid tulid ka mikroobe kartvad tarbijad, kes olid tualettpaberi alternatiivi otsinguil meeleheitele viidud... ja müügisaalid tühjenesid imetualettidest paanikas ostjate tõttu kiiresti.

TOTO rahvusvahelise äri eest vastutav Shinya Tamura ütles AFP-le, et brändi kasv on tulnud tänu suust-suhu reklaamile.

Kui inimesed saavad esimest korda teada, kuidas tualettide veesüsteemid töötavad koos surve ja temperatuuri reguleerimisega, tekib ettekujutus, et see ei saa ju meeldiv olla.