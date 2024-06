Holland liitus Taani ja Rootsi relvaseppadega – Ukraina saab neilt tuliuued lahingumasinad

Rootsi on juba tarninud Ukrainale 50 sellist jalaväe lahingumasinat osana suuremast sõjalise abi paketist, mis sisaldas ka Archeri suurtükisüsteeme. Masinad on juba lahinguväljal Donetski piirkonnas.

Ukrainale tarnitud CV90 versioon on peamiselt selle mudeli variant tähistusega CV9040, mis on relvastatud 40 mm Boforsi L/70 automaatkahuriga. See pakub suurt tulejõudu ja on efektiivne nii maa- kui õhusihtmärkide vastu.