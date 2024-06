Teadlane: tehisaru pühib inimkonna Maalt - pääsemise tõenäosus on kaduvväike

Yampolskiy jaoks on see oht, mida me ei suuda isegi ette kujutada.

«Superintelligents leiab kindlasti midagi täiesti uut, täiesti superlahenduse,» ütles ta Fridmanile, «me ei pruugi isegi ära tunda, et see on võimalik, kuid nii saavutatakse meie kõigi lõpp.»

Võimalused, et TI just nii teeb, ei pruugi ulatuda saja protsendini — kuid see võib olla väga lähedal sajale, väitis Yampolskiy: «kui süsteem teeb miljard otsust sekundis ja me kasutame seda sada aastat, siis peab ikkagi selle probleemiga tegelema.»

Tehisaru riskide osas lähevad arvamused täiesti lahku

Riskide teema on juba toonud mitmed silmapaistvad TI kogukonna liikmed avalikkuse ette oma ennustustega.

Meta tehisaru juhtivteadlane Yann LeCun, Google'i Ühendkuningriigi tehisaru juht Demis Hassabis ja endine Google´i tegevjuht Eric Schmidt on kõik hoiatanud, et see tehnoloogia võib kujutada endast eksistentsiaalset ohtu. Ka Eesti tehnoloogiavisionäär ning -ettevõtja Jaan Tallinn on soovitanud sellel teemal arenduses pausi pidada.

Kuid nagu näitas tänavu aasta alguse poole tehtud uuring, on tippteadlaste arvamused siiski kaugel konsensusest ja kõiguvad ohuhinnangus mõnest protsendist 99,9-ni. Tõsisemad teadusmeetodid ennustamaks, kuhu meie praegune TI-sõltuvus meid kaugemas tulevikus viib, on samuti alles lapsekingades.

Kokkuvõttes peaks muidugi ka Yampolskiy kommentaare võtma piisava annuse ettevaatusega. Päevad Maal ei pruugi veel olla loetud. Samas on meie planeedil palju muidki eksistentsiaalseid ohte, millega tuleb arvestada ja mis võivad meid raputada veel enne, kui uus loodud tehisintellekti-maailmalõpp saabub, kirjutab Futurism.