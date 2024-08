Uue põlvkonna tuumakütusest saaks ka pomme meisterdada

Praegu toodetakse seda kütust USA föderaalvalitsuse toetuste abil ja see on kriitiline komponent Bill Gatesi toetatud TerraPoweri plaanides ehitada Wyomingi osariiki demonstratsioonitehas.

«Kui HALEU muutuks tavaliseks reaktorikütuseks ilma asjakohaste piiranguteta, mis võiksid olla määratud valitsusasutuste julgeoleku järelvalvega kasutatavaks, saaksid teised riigid hankida, toota ja töödelda relvadekski muudetavat HALEU-d karistamatult, kaotades selge eristuse rahumeelsete ja mitterahumeelsete tuumaprogrammide vahel,» ütlesid viis maailma juhtivat tuumaeksperti hiljuti avaldatud analüüsis.

Mis on HALEU?

Vaid energiatootmiseks mõeldud tuumaelektrijaamad kasutavad uraanikütust, mis on rikastatud alla viie protsendi tasemele. Sellise rikastusastmega uraan ei suuda tagada tuumaplahvatuseks vajalikku ahelreaktsiooni.

Järgmise põlvkonna tuumaelektrijaamad on aga palju kompaktsema disainiga ja tuginevad HALEU kütusele, kus uraani rikastatakse kuni 20 protsendini. Seni on arvatud, et see on madalam tase kui tuumarelvade jaoks vajalik uraan.

Uurides avalikus domeenis olevat kirjandust, leidsid teadlased, et üle 12 protsendi rikastatud HALEU on piisav, et luua selliseid pomme, mis hävitasid Hiroshima ja Nagasaki.

«Atoms for Peace programmi algusaegadel oli USA aatomienergiakomisjon teadlik, et see on relvadeks muudetav,» selgitas Edwin Lyman, Vastutustundlike Teadlaste Liidu (Union of Concerned Scientists) tuumajõuohutuse direktor ja üks uurijatest, intervjuus Interesting Engineeringile (IE).

«Ometi otsustati majanduslikel põhjustel lubada HALEU rikastamist kuni 20 protsendini, eeldusel, et see ei ulatuks relvaks piisavaks peetud kogusteni,» lisas ta.