Tehisarulobbiste on Washingtonis nagu seeni pärast vihma

Huvitav pole mitte ainult see, kust need lobistid tulevad, vaid ka see, kuhu nad lähevad. Välja arvatud mõlemad USA parlamendi kojad, mis on kõige ilmsem sihtmärk, oli Valge Maja eelmisel aastal föderaalvalitsuse kõige lobitavam organ, kus tegutses üle 1100 lobisti.

Nende põhjused Ovaalkabineti mõjutamiseks on ilmsed. Eelmise aasta oktoobris andis president Joe Biden välja AI kohta täidesaatva korralduse, mis sätestas selle arendamise aluspõhimõtted, mis olid märgatavalt ja võib-olla ka lobistidele ja tehisarutööstusele vastuvõetavalt ebamäärased. Kui AI tööstus ei olnud juba seda korraldust mõjutanud, jätkab see lobistide saatmist, et kujundada, kuidas seda tulevikus rakendatakse. Näiteks: raport leidis, et lobistide arv kasvas kohe pärast täidesaatva korralduse väljaandmist.

Muidugi on raha see, mis tõeliselt räägib ja need numbrid on vähem selged. Hiljutine OpenSecretsi aruandes leiti, et rühmad, kes tegelesid valitsuse lobitööga AI küsimustes, kulutasid eelmisel aastal üle 957 miljoni dollari – kuid see esindab mitmesuguseid huve, mitte ainult tärkavat tehnoloogiat.

Kuid, nagu Public Citizeni raport järeldab, võib eeldada, et kõik need arvud – dollarite, pintsaklipslaste ja teiste – tõusevad jätkuvalt.