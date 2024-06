Kas «CS2» BLAST turniirid on olulisemad kui Major?

Kuigi «miniturniiri» 425 000 dollari suurune auhinnafond võib jätta mulje, et summad ongi põhiliseks motivaatoriks, siis tegelikult on peaauhinnaks hoopis võimalus mängida aasta lõpus BLAST World Final turniiril.

BLAST World Finali näol on tegu kogu aastat kokkuvõtva turniiriga, kuhu ei pääse – ja veel vähem ei võida – tänu sellele, et su tiimil on just praegu hea vorm.