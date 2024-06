Samsung tõi turule uue põlvkonna monitoride seeriad

Smart Monitoride seerias tutvustati kolme uut mudelit: 32-tolline 4K-resolutsiooni ja AI-toega M8; 4K-resolutsiooniga M7, mis on saadaval nii 32” kui ka 43” versioonina; ning 1080p ekraanitihedusega M5, mis on saadaval kas 27" või 32" tollise ekraaniga.

Foto: Andri Allas

Antud seeria on mõeldud neile, kes soovivad, et monitor oleks ühtaegu nii igapäevane töövahend kui ka õhtune meelelahutuskeskus. See tähendab, et enam pole vajadust kahe seadme, monitori ja teleri järgi. Smart seeria on need kaks vastandlikku valdkonda omavahel ühildanud.

Seeria teleri olemus tuleneb monitori paigaldatud Smart TV liidesest, mis võimaldab näiteks voogedastada telepilti kõikidest populaarsetest rakendustest nagu Netflix ja Amazon Prime. Lisaks on võimalik läbi DeX rakenduse ühendada oma Samsungi telefon ning kasutada seadet kui arvutit või näiteks toimetada Microsoft Office’i dokumente täiesti ilma arvutita.

Foto: Samsung

Lisaks on võimalik läbi Gaming Hub rakenduse kasutada näiteks Geforce Now ja Xbox Game Pass rakendusi, et mängida oma lemmikteoseid. Neis riikides, mida Gaming Hub ametlikult ei toeta, saab eraldi alla laadida Game rakenduse ning lisada selle ikoonina. Seeria monitoridele on võimalik eraldi lisada nii veebikaamera kui ka hiir ja klaviatuur.

ViewFinity seeria uued monitorid on mõeldud eelkõige loovtööks. Ka siit leiab kolm erinevat põhimudelit, vastavalt S8, S7 ja S6. Esindatud on 27” ja 32” versioonid, kuid S6 mudel on saadaval ka 24” versioonina.

ViewFinity seeria monitore on võimalik omavahel ühendada kasutades vaid DisplayPort kaablit Foto: Andri Allas