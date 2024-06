POSTIMEES PARIISIS Honor tutvustas täna uusi tipptelefone, mis pühenduvad portreefotodele

Honor, mis oli kunagi Huawei tütarfirma, kuid eraldus emaettevõttest pärast USA-poolsete sanktsioonide kehtestamist Huaweile, on nüüd aina enam hakanud trügima tippklassi kaameratelefonide turule. Euroopas loodetakse kanda kinnitada sellega, et erinevalt Huaweist kõik Google'i teenused tootja mobiilides töötavad ja need pole sanktsioonidega keelatud.

Pariisis Longchampi hipodroomil toimunud esitlusel räägiti, et seekordse kaameratäiustusega on võetud appi professionaalsed portreefotograafid, kellega koostöös tehtuna leiab telefonist ka mõned erirežiimid portreede jaoks.

Portreefoto osa on kaameraäpis ohtrate seadistusvõimalustega. Sealt leiab ka spetsiaalselt portreefoto erirežiimid, mis on välja töötatud profistuudio Studio Harcourt poolt.

Kui varem kippus Honori Pro versioon Euroopasse üldse mitte jõudma, siis Honor 200 puhul on see esimest korda saadaval ka Euroopas, eelmüük algab paljudes riikides kohe ja uued mudelid jõuavad ka Eestisse.

Mida saab kaamera juures veel paremaks teha?

Honor on kandnud mõnda aega maailma parima mobiilikaamera tiitlit. Põhiseeria asemel saavutas selle Magic-seeria ning praegugi on edetabeli tipus parima kaamerakomplektiga telefon Honor Magic6 Pro, hetkel küll juba teisel kohal. Suurema kärata on see ka mõnes Eesti e-poes müügil olnud.