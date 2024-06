Valve'i ohustab 780 miljoni suurune kohtuasi, sest «mängud on liiga kallid»

«Ettevõtetel, kellel on turuvalitseja positsioon, ei ole lubatud küsida ülemääraseid või konkurentsivastaseid hindu," ütles Milberg. «Samuti ei saa nad kehtestada muid ebaausaid kauplemistingimusi, mis takistavad teistel nendega konkureerimast.»

«Usume, et Valve Corporation on ebaõiglaselt sulgenud konkurentsi arvutimängude ja mängusisese sisu osas, mille tulemusena on Ühendkuningriigi kliendid nende toodete eest liiga palju maksnud.»