Ta nimetab end VIC-iks ehk Virtuaalseks Integreeritud Kodanikuks (Virtual Integrated Citizen) ja ta on loonud tavalise ChatGPT-põhise vestlusroboti lisaäpi, mis kandidaadi sõnul on targem ja seadustega paremini kursis, kui paljud praegused ametnikud.

«Ma sain aru, et see lahendus on palju targem kui mina ja mis veelgi olulisem, palju parem, kui mõned praegused avalikud teenistujad,» ütleb Miller. Tema sõnul langetaks edaspidi otsuseid VIC, samal ajal kui Miller ise on lihtsalt «lihast ja luust nukk», kes osaleb koosolekutel, allkirjastab dokumente ja täidab muid linna juhtimisega seotud ülesandeid ning räägib seda, mida tehisintellekt ette ütleb.

Seadus kätt ette ei pane: robot ja inimene saaksid kandideerida

Küsimus, kas VIC ja Miller saavad üldse koos kandideerida, on endiselt lahtine. Kuna robotil ei ole seaduslikku õigust ametisse asuda, on Miller tehniliselt kirjas ka valimissedelil.

Kui Miller läks maakonna ametniku juurde oma kandidatuuri registreerima, ütles ta, et tahtis kasutada nime Vic ilma perekonnanimeta: «Ma lugesin seadust ja see ütles, et sa pead printima nime, millega sind tavaliselt kutsutakse. Enamik inimesi kutsub mind Vic. Minu nimi on Victor Miller. Seega on sedelil Vic lühend Victor Millerist, inimesest.»