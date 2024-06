KÜBERKELMID, VÄRISEGE! Tehisaru pandi libakõnede ja petuskeemide tegijaid kiusama

Robot armuafääris või kiire rahasaatjana

Interneti-petturid varastasid kaks aastat tagasi naiselt 2400 naela, esinedes EuroMillionsi võitjana. 50-aastane Clare O'Conner jäigi uskuma, et talle anti 100 000 naela ning maksis, kui vargad küsisid temalt pidevalt lisatasusid, et vabastada raha krüptoraha rahakotist. Küberpolitsei aitas hiljem vargaid tabada. Kui vestlusse oleks sekkunud tehisaru, siis oleks ehk kurjategijad paljastanud olulisi andmeid, mis aitab neid kiiremini tabada.

Praegu kasutavad küberkurjategijad massilisi e-kirja- ja tekstisõnumite kampaaniaid ning libakõnede tegemist, et püüda kergeusklikke ohvreid, kellelt raha varastada ning see töö on tihti üsna automatiseeritud. Kui nende vastu rakendada samamoodi roboteid, siis tuleb ka neil rohkem vaeva näha, et sõeluda libaohvrite seast välja tõelisi kergeusklikke ja paljude päris inimesteni enam ei jõutagi.