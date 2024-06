Robin Kool ja FaZe Clan langesid BLAST «CS2» turniiri konkurentsist

Alates «CS2» väljatulekust mullu sügisel on FaZe Clan maastiku tugeval domineerinud. Kuni aprillini oli FaZe mänginud absoluutselt iga «CS2» suurturniiri finaalis, nüüdseks on aga kolm turniiri järjest lõpetatud enne finaali.

Kuigi FaZe asub HLTV maailma tiimide edetabelis kolmandal kohal ja tegu on ülimalt kõrge tulemusega, siis on FaZe Clani võim teiste üle olnud viimase poole aasta vältel nii tugev, et praegust olukorda võib pidada tiimi madalseisuks.