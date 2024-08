Bostoni ettevõte: saatsime just Mersule testimiseks oma uue ja väga ägeda aku

Factoriali akuelemendid tuginevad «Factorial Electrolyte System Technology» tehnoloogiale, kasutades liitium-metall anoodi, kvaasi-tahket elektrolüüti ja suure mahutavusega katoodi. Ettevõte väidab, et kerge liitium-metalli kasutamine võimaldab praegu energiatihedust kuni 391 Wh/kg, mis on oluliselt kõrgem kui praeguse põlvkonna liitium-ioon tehnoloogia 300-Wh/kg lagi ja rohkem kui kaks korda suurem tüüpilise liitium-raud-fosfaat (LFP) aku kõrgeimast, MIS ON 160-Wh/kg, mahutavusest. Kvaasi-tahke elektrolüüt parandab ohutust võrreldes liitium-ioon akude vedelate elektrolüütidega.

Factoriali eesmärk on saavutada sõiduki tegevusraadius üle 966 km ühe laadimisega, kasutades 90-kWh akut, mis on umbes 30% kergem ja väiksem kui tavaline liitium-ioon aku. FEST akud on samuti kavandatud tootmiseks samade seadmetega, mida kasutatakse liitium-ioon akude tootmiseks, vajades vaid minimaalseid muudatusi.

Eelmisel aastal avas Factorial Methuenis, Massachusettsis, akude tootmisüksuse. Ettevõte loodab, et sellest saab USA suurim tahkete akude tootmisüksus, kui see töötab täisvõimsusel. Väidetakse, et see tähendab 200 MW võimsuses akude tootmist. Ilmselt peetakse silmas päevatoodangut..

Tänavu aprillis sõlmis Factorial koostöömemorandumi (memorandum of understanding ehk MoU) LG Chem'iga, et kiirendada tahkete akude arendamist.