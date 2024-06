TABAMATU TUVASTATUD Tehiskaaslasega suudeti esimest korda tuvastada hüperhelikiirusel rakett

MDA tegi selle teadaande kõigest nädal pärast seda, kui agentuur avalikustas, et kavatseb varsti selliseid teste läbi viia. Satelliidid, millel on vastav nn hüperhelikiirusega ja ballistiliste sihtmärkide jälgimise kosmoseandur (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor ehk HBTSS), saadeti orbiidile veebruaris.

Planeet jälgimise alla

HBTSS on loodud pakkuma MDA-le varajast hoiatust võimalike hüperhelikiirusega rakettide kohta, mis võivad kanda ka tuumapead. Praegu on kasutusel vaid maapealsed süsteemid, mis on küll moodsad, kuid nende nägemisulatus on mõistagi piiratud Maa kumeruse ja hüperhelikiirusega rakettide lennutrajektoori tõttu.