BLAST Premier Spring final 2024 võitis Team Spirit

Juba enne mängu algust oli selge, et NaVi ootab ees ülimalt raske kohtumine. Siiski päev varem oli meeskond väga enesekindlalt alistanud Virtus.pro ja usk endasse oli suur.

Spirit enda poolt valitud Nuke'i kaardil suutsid nad ka kõige tugevamat mängu näidata. Kuigi NaVi suutis esimesel poolajal T poolel mängides, mis teatavasti on antud kaardil keerulisem kui CT, võtta lausa 5 raundi võita, siis just lihtsamale poolele asudes suudeti kokku võita vaid üks raund. Otsustava kaardi võitis Spirit lõpuks 13:6 seisuga ja kuulutati BLAST kevadturniiri võitjaks.

Turniiri üheks auhinnaks oli ka piletid BLAST World Final turniirile, kuhu pääseb kas turniiri võitja või hõbemedalist juhul kui võitja on juba kvalifitseerunud. Sel korral olid aga mõlemad finalistid juba põhiturniirile pääsenud. NaVi tänu võidetud Majorile ja Spirit tänu IEM Katowice võidule.

Seetõttu otsustati, et World Final turniirile pääseb hoopis veel üks meeskond BLAST meeskondade pingereast. Varasema kolme asemel pääseb edetabelist turniirile nüüd neli tiimi. Robin Kooli ja FaZe Clani jaoks on tegu hea uudisega, sest just nemad momendil seda edetabelit juhivad ja põhiturniirile nad veel kohta lunastanud ei ole.