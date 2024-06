Autoostjad: meil on kõrini neist puutetundlikest akendest – andke meile nupud tagasi!

Paljud juhid loobuvad sellest tulevikuvisioonist ja ostavad hoopis kasutatud autosid, sest nagu The Wall Street Journali autokolumnist Dan Neil ütles, on kogu see uus tehnoloogia segav, tundub vähem turvaline ja on tülikam kasutada võrreldes vanade heade nuppude ja lülititega.

Kasutajaliideste disainer Chris Kernaghan on oma blogis avaldanud ühe põhjuse, miks Tesla järgi ka kõik teised traditsioonilised autotootjad puuteekraane nii palju armastavad: see on hirm turukaotuse ees ning eksisteerivad teatud müüdid uuest põlvkonnast, kes tahab igal pool nutiekraane näppida.

Samas on üks põhjus, miks need «uue auto eitajad» või «dissidendid», nagu Dan Neil neid nimetab – hoiduvad autotootjate viimastest pakkumistest, just ebamugavuse pärast sõidu ajal.

Just tänu nende eelistustele vanemate mudelite vastu ning sellele, et uued autod on tänapäeval juba üsna kallid, on Ameerika sõidukite keskmine vanus teedel tõusnud 12,6 aastani, kirjutab Neil, viidates hiljutisele S&P Global Mobility uuringule. Võrdluseks: 2012. aastal oli keskmine vanus vaid 11,2 aastat.

Peale selle, et puuteekraanid ja muud uued vidinad on segavad, millega paljud eksperdid nõustuvad, on uued autod ka digitaalsed ratastel jälgimismasinad, mis võivad andmeid edastada kindlustusfirmadele või isegi Hiina valitsusele.