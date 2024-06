DARPA Meie «hiidrai» saadeti luureretkele – katseks esialgu

«Liuguril on väga huvitav jõuallikas, mis liigutab seda vees alati eesmärgipäraselt edasi, seda nii üles- kui allapoole,» ütles Brian Theobald, Northrop Grummani Manta Ray peauurija ja juhtivinsener. «Kui Manta Ray peab liikuma üles või alla, muudab ta ujuvust, pumbates merevett, et muuta sõiduki kaalu.»

Videotes on näha kõrglahutusega VR vaade testsukeldumistest. Teine video on põhjalikum – vabandust sõnamängu pärast, aga see ei tähenda, et nende masin upuks – ja seda saab vaadata ainult lingi kaudu, kuna Northrop Grumman on keelanud video manustamise artiklitesse.

Esimene ülaltoodud video vastab paljudele küsimustele Manta Ray kohta. Näidates seda nii maal liigutatavana kui ka vees liuglemas, paljastab see kaadrid, milles näha, et jõuallikas koosneb kahest nelja labaga propellerist, mis asuvad tiibade servades, mitte neljast propellerist, nagu varem arvati. See näitab ka allveelaeva manööverdusvõimet vee all ja kinnitab, et vajadusel saab see energia säästmiseks merepõhjas oodata.