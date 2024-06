Vähemalt föderaalsel tasandil on regulaatorid leebemad. Eelmisel aastal kiitis USA põllumajandusministeerium (US Department of Agriculture) heaks kahe ettevõtte, Upside Foods ja Good Meat, laboris kasvatatud kanatoodete müügi , mis oli sektori jaoks läbimurre.

Kuid sellest ajast alates on Upside Foods, keda peetakse lihasarnaste toodete liidriks, kannatanud tagasilöökide ja skandaalide all, sealhulgas läks pausile rajatiste laiendamine ja puhkes skandaal avalikkuse eksitamise üle laboris kasvatatud kana valmistamisega seoses. Ja nüüd, kui SCiFi saatus on miski, mille järgi otsustada, on tulevik veelgi süngem.