Kuigi Ameerika Ühendriigid on olnud ajaloos üks juhtivaid riike kommerts-tuumaenergia arendamisel, on sealne tuumaenergiatööstus olnud juba aastakümneid soikus. Alates 1978. aastast on alustatud vaid kahe uue reaktori ehitust – viimast neist aga alles 2013. aastal, millele pole järgnenud ühtegi uut projekti.

Veelgi enam, kõik need ehitatud tuumajaamad on olnud tavalised «vanad» surveveereaktorid ja keevaveereaktorid ilma ühegi uuemat tüüpi reaktorita alates 1970. aastatest.

Selleks on mitmeid põhjuseid. Majanduslikud tegurid on ühelt poolt mänginud oma rolli, kuna enamik Ameerika reaktoreid on sisuliselt üksikud projektid, mille kõrged kulud tulenevad reaktoreid ümbritsevate ehitiste maksumusest. Poliitika on olnud teine tegur, kui võimas keskkonnakaitsjate lobigrupp on olnud rutiinselt vastu kõigile uutele projektidele ja surunud läbi piiravaid regulatsioone.

Bill Gatesi asutatud TerraPower loodab paari aastaga bürokraatia masinavärgist läbi saada ja alustada sellise uue tuumajaama ehitust 2026. aastal. Foto: TerraPower

Lisaks on veel ka tuumajäätmete probleem, kuna USA on keeldunud rakendamast selliseid hoiustamisvõimalusi või töötlemast tuumajäätmeid nii, nagu seda tehakse rutiinselt enamuses teistes riikides.

Siiski on tehnoloogiamiljardäril Bill Gatesil, kes asutas tarkvarafirma Microsoft, teistsugused ideed ja kuna tal oli mõni miljard dollarit tarkvaraärist «üle jäänud», asutas ta 2008. aastal TerraPoweri eesmärgiga ehitada esimene kommertslik IV põlvkonna tuumareaktor.

Naatriumreaktor koosneb kahest saarest: tuumasaar ja energiasaar