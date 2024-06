Unusta fotokaamera – see on HUAWEI Pura 70 Pro nutitelefon!

Pura nimetus sümboliseerib uut peatükki ning nimi ise pärineb ingliskeelsest sõnast purity ehk puhtus. Vaadates telefoni minimalistlikku ja puhast disaini, on inspiratsiooni algeid koheselt märgata. Kuigi testis olnud mudel on valge korpusega, on Eestis saadaval vaid must versioon.

Eestis saadaval HUAWEI Pura 70 Pro must versioon. Foto: Huawei

Pura 70 Pro mudeli tagumist külge katab matt klaas ning nii ekraanipoolne kui ka tagumine külg on meeldivalt kumer, mis tagab selle, et telefoni on väga mugav nii käes hoida kui ka taskus kanda. Vaid kaameratega osa ulatub telefoni kerest välja ning on kaetud läikiva materjaliga.

Pura 70 Pro mudeli tagumist külge katab matt klaas ning nii ekraanipoolne kui ka tagumine külg on meeldivalt kumer. Foto: Andri Allas

Üks hea nutitelefon asendab fotokaamerat, nii ka Pura 70 Pro puhul. Huawei uus telefon on varustatud tagumisel küljel kolme kaameraga, millest alumine ehk põhikaamera on 50-megapiksliline 1/1.3” sensori suuruse ja muudetava avaga vahemikus 1.4 - 4.

Ava 1.4 tagab ülima valgustundlikkuse, mis võimaldab jäädvustada kaadreid ka väga halbades valgustingimustes. Ava 4 on mõeldud aga valgusküllastesse kaadritesse, et tagada parim teravus üle terve foto.

Keskmine ehk kõige suurema objektiiviga kaamera on makro võimekusega telefotokaamera, mis lubab jäädvustada kaadreid alates 5cm kauguselt. Tegemist on 48-megapikslilise ja minimaalse 2.1 avaga mudeliga, mille makrojäädvustused on kuni 3,5-kordse optilise suurendusega.

Eraldi selline objektiiv kaamera ees maksab peaaegu sama palju kui HUAWEI Pura 70 Pro telefon ise. Kolmest kaamerast ülemine on 12,5-megapiksliline ja 2.2 avaga ja mõeldud ülilainurk jäädvustusteks.

Telefoni makrovõtted toovad välja detailid, mis tihtilugu võivad inimsilmale jääda märkamatuks. Foto: Andri Allas