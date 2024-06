Huawei tõi Eestis müügile oma uue tippmudeli Pura 70 Pro

Ehkki meile jõudis uus seeria alles äsja, on Aasias seda müüdud alates aprillist, mil telefonid välja tulid, juba rohkem kui kaks miljonit. Kokku on seerias neli erinevat mudelit: Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ja Pura 70 Ultra. Just see viimane pälvis aegade parima kaamera tiitli.

Varem oli Huawei mobiilidel P-seeria, mis nüüd nimetati ümber «Puraks».

Eestis tutvustati neist neljast mudelit Huawei Pura 70 Pro, millel on samuti tipptasemel kaamera, sarnane disain ja korralik jõudlus, mille tagab Huawei arendatud kiibistik Kirin 9010. See põhineb väidetavalt Hiina kiibitootja SMIC 7 nm tehnoloogial. Lisaks on uuendatud laadimistehnoloogiat, mis laseb mobiili «pooltäis» laadida 15 minutiga.

Uue nutitelefoni põhikaamera on varustatud 1/1,3-tollise sensoriga ning sellel on mobiili kohta väga suur ava – F1,4, mis aitab ühtviisi paremini pildistada nii bokeh-efektiga ehk väiksema teravussügavusega kui ka teha hämaramas paremaid klõpse.

Liikuvad pildid ja supermakro

Tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina sõnul on see nutitelefon hakkama saanud ka kvaliteetselt liikuvate objektide pildile püüdmisega: «Näiteks fotod jooksvast lemmikloomast või sportlastest võistlustel on selgemad kui kunagi varem.»

Selline näeb välja kaamera taga olev «mitmekorruseline» kaamerakõrgendik, et mahutada õhukesse korpusse suurte kaamerasensorite optika. Sinna mahub ka objektiivi Ultra mudeli hammasratasmehhanism. Foto: Huawei