Naftatootjad: meie tulevik on siiski tume – taastuvenergia võib meil jalad alt lüüa

IEA ennustab, et see tulevane nafta «ülejääk» saabub pärast ülemaailmse naftanõudluse tippu 2029. aastal, kui see stabiliseerub 105,6 miljoni barreli juures päevas. Sel aastal on see hinnanguliselt 102,7 miljonit barrelit päevas.

Järgneval aastal nõudluse jätkuva languse korral ületab pakkumine selle näitaja umbes 8 miljoni barreli võrra päevas – sellist erinevust pole nähtud alates COVID-19 pandeemia kõrghetkest ja eriolukordadest.

«Selline tohutu naftatootmise ülejääk võib tuua kaasa madalama naftahinna, esitades tõsiseid väljakutseid USA põlevkivi (shale patch) tootjatele ja OPEC+ blokile,» öeldakse IEA aastaraportis, viidates maailma juhtivate naftatootjate koalitsioonile, kuhu kuuluvad Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid.

Arenenud majandustes, kus naftanõudlus on juba aastakümneid langenud, prognoosib IEA, et see väheneb veelgi 45,7 miljonilt barrelilt päevas 2023. aastal 42,7 miljonini 2030. aastaks.

Vastupidiselt sellele on sellised tootjad nagu USA ja OPEC+ liikmed suurendanud naftainvesteeringuid, ning nende panused peaksid tootmist suurendama koos Hiina ja Indiaga, mis on suureneva arvu autojuhtidega kiiresti kasvavad majandused ja suurimad kliendid.

Kuid IEA sõnul aeglustub Hiina majanduskasv, mis on viimase kümnendi jooksul moodustanud umbes 60 protsenti ülemaailmsest naftanõudluse kasvust, lähiaastatel, ja sellega koos ka naftavajadus.

Veelgi enam, IEA on väga optimistlik taastuvenergia mõju suhtes. Elektriautode suurem kasutuselevõtt – mille suurim tootja maailmas on Hiina – koos päikeseenergia suurenemisega on suurimad muutujad. Seda rohkem kui teised puhta energia tehnoloogiad.

Me võime seda juba praegu märgata, kui päikeseenergia osutub nii tõhusaks, et hinnad langevad teatud turgudel koguni negatiivseks. Teisalt näib elektriautode kasutuselevõtt praegu vähem kindel kui mõned aastad tagasi, kuna müük on vähenenud.

Prognoositavad naftatoodangu vähenemised on nähtavalt enam kui tagasihoidlikud ning näib nagu kliimaleppeid tehakse sootuks teises maailmas, kui see, kust elutseb naftatööstus.