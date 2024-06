Elektrijõulise viie inimese õhutaksoga alustati põhjalikke lennukatsetusi

Eksklusiivse eVTOL-klubi liikmete hulka kuuluvad hetkel vähesed. Nimekirjas on Joby Aviation, AutoFlight ja Beta Technologies ning nüüd ka Archer – kuigi neilt on ainult beetaversioon sellega hakkama saanud aga tõsi – piloodiga pardal. Geely Aerofugia on samuti sellele nimekirjale lisatud, kuigi ametlikku kinnitust ettevõte sellele veel andnud pole.

Archeri lennuk Midnight on konfigureeritud piloodile ja neljale reisijale (koos käsipagasiga). V-saba eVTOL-il on 12 propellerit tiibade vahel, igaühel oma elektrimootor, ja see on kavandatud lendama kuni 241,4 km/h.

Selle kuus akut on mõeldud kiireteks järjestikusteks lendudeks vahemikus 30-80 kilomeetrit minimaalse laadimisajaga lendude vahel.

Lennuk tõuseb vertikaalselt õhku ja kiirendab edasi, liikudes «tõukelennult tiivalennule» tänu oma kallutatavatele propelleritele. Archer on jaganud videot lennust, mis toimus 8. juunil – vaid seitse kuud pärast esmaõhkutõusu.

«Edukas üleminek hõljumiselt tiivalennule täismõõdus eVTOL-lennukiga on tohutu insenerisaavutus, mida on maailmas saavutanud vaid käputäis ettevõtteid,» ütles dr Geoff Bower ettevõttest.

«Oma karjääri jooksul olen ehitanud ja lennanud seitsme eVTOL-lennukiga, mis on muutunud järjest suuremaks, kui oleme püüdnud saavutada kaubanduslikult elujõulisi kandevõimeid. Midnight on arvatavasti üks suurimaid eVTOL-lennukeid, mis on ülemineku saavutanud, ja üks esimesi, mis on ehitatud eesmärgiga piisavalt palju reisijaid vedama, et pakkuda edukat õhutaksoteenust.»

Pea kolmetonnine Midnight hakkab lähikuudel lendama simuleeritud kommertsliinidel, et näidata operatiivset valmisolekut. Archeril on juba FAA poolt väljastatud Part 135 ja Part 145 sertifikaadid ning nüüd on nad teatanud, et on lõppfaasis tüübikinnituse ettevalmistustega.

Pole teada, kas ettevõte on endiselt graafikus, et alustada teenuse osutamist 2025. aastast.

Samuti on internetis avaldatud videomaterjal Aerofugia AE200 eVTOL -ist, viieistmelisest õhutaksost, millel on kaheksa propellerit kinnitatud ülemise tiiva külge ja veel kaks X-saba ülaosale.