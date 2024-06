VIDEO Tehisaruga loodi sõdureile kõikenägev silm, millega saab näha takistuste taha

Uus «Maapealne Valvur» ehk Ground Warden on sõduritele lahingus oluliseks abiks olev tehnoloogia, mis suudab kasutada andmeid nii droonidelt kui isegi relvadest tulistatud nutikalt laskemoonalt, et edastada vajalik info varjatud sihtmärkide leidmiseks.

Euroopa kaitsetööstuse ettevõte MBDA tutvustas hiljuti oma uut tehisintellekti põhist nii-öelda otsuste tegemise abivahendit Ground Warden, mis töötab koos MBDA teiste lahendustega ja on loodud selleks, et aidata sõjaväeüksustel tugevdada oma luure-, seire- ja jälgimisoperatsioone (ISR).

MBDA arsenali kuuluvad Akeroni kantavad mobiilsed tankitõrjeraketd ja maa- ning merevägede raketisüsteemid, millel on vaateväljast välja jäävate sihtmärkide leidmise võimekus ehk need süsteemid suudavad tabada sihtmärke, mida pole otseselt näha.

Pariisis toimuval Eurosatory messil tutvustas MBDA oma uut seda tüüpi täiustatud lahendust Ground Warden, mis töötab koos nende olemasolevate süsteemidega, kuid kasutab lisaks tehisaru, et anda väeüksustele nii-öelda kõikenägevad silmad läbi takistuste vaatamiseks, kirjutab Interesting Engineering .

Kuidas «Maapealne Valvur» töötab?

Eurosatory messil sai näha simuleeritud olukorda, kus droon tegutses tihedalt puudega kaetud alal ehk paksus metsas. Taolisel maastikul on ideaalne tanke varjata ja rünnakuid ette valmistada. Olemasolevate süsteemidega on seal raske vaenlast tuvastada ja kui õhust suudavad droonid seda teha, on keeruline maaväel sihtmärki tuvastada.