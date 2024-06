Need on kõige enam näpatud autoosad: kuidas neid varaste eest kaitsta?

Katalüsaatorid: väärismetalle täis

Katalüsaatorit müües võivad vargad oodata vähemalt mõnesaja euro suurust tulu. Eriti valvsad peaksid olema Toyota ja Lexuse omanikud, sest just need kaubamärgid on kõige sagedamini kurjategijate sihtmärgiks. Nende tootjate katalüsaatorites on rohkem väärismetalle, mis toob ka suuremat kasumit. Kuna Toyota ja Lexus toodavad hübriide, on nende katalüsaatorid tavaliselt paremas seisukorras kui bensiiniautodel.