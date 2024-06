Nii teeb robot valmis elektrituuliku labad - väga kiiresti!

Kuigi robotid on tuuleenergia sektoris olnud juba kasutusel näiteks labade värvimisel ja poleerimisel, on laiem automatiseerimine olnud seni vähene. NREL-i teadlased näitasid, et robotid suudavad väga hästi materjali lõigata, lihvida ja liivapaberiga labasid töödelda. Need protsessid on hädavajalikud pärast labade poolte vormimist ja liimimist.