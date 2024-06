PODCAST Milline on ideaalne mängurihiir?

Allan on hakanud enda «Rainbow Six Siege'i» karjääri tõsiselt võtma hakanud. Sellega seoses on uuenenud ka riistvara, mille abil ta mängu mängib. Kuid kas mees tegi õige valiku või on olemas ka paremaid mängurihiiri, mis aitaksid sihiku veelgi täpsemaks saada?