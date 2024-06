Raport: Eesti elanikud toetavad tehisaru kasutamist riigi teenustes

Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov sõnas, et eestlaste positiivse hoiaku aluseks on üldine usaldus tehnoloogia ja digiriigi vastu: «Eesti elanikud usaldavad tehisaru kasutamist riigi teenustes rohkem kui Rootsi ja Saksamaa elanikud, kuid eestlaste tegelik teadlikkus automatiseeritud otsustusprotsessi toimimisest ja eripäradest on madal. Ütleksin, et tegu on avansilise toetusega, mis tuleb alles välja teenida. Nagu rõhutavad mitmed uuringud, peab automaatsete otsuste legitiimsuse ja usaldusväärsuse tagamiseks kodanikel olema võimalik otsuseid mõista ning ka mõjutada, näiteks oma juhtumeid selgitades või vaidlustades.»

Eestlaste optimism on märkimisväärne, arvestades, et teadlikkus ADM-süsteemidest on tegelikult madal.

Varasemad uuringud on näidanud, et läbipaistvus ja laialdane kodanike osalus on kriitilised usalduse tagamisel ADM-i vastu. Oluliseks lahendamist vajavaks hirmuks on paraku see, et automaatsetel otsustussüsteemidel on piiratud võimekus arvestada individuaalseid eripärasid või teha erandeid, mis võivad olla olulised õiglaste otsuste tegemisel.