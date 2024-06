Austraalia sõjavägi: meie droone tappev laser mahub vabalt kohvrisse!

«Ukraina õppetunnid näitavad, et droonid on tõsine probleem ja kui me sellega midagi ette ei võta, ootab meid järgmistes lahingutes karm äratus.»

«Droonid on erineva kuju ja suurusega ning nende ohu tõrjumiseks on vaja mitmesuguseid vahendeid,» ütles robotite ja autonoomsete süsteemide rakendamise ja koordineerimise ameti (Robotic and Autonomous Systems Implementation and Coordination Office ehk RICO) ametnik Eli Lea, «väikeste multirootoritega UAS-ide ehk mehitamata droonide taevast alla tulistamine on eriti keeruline. Suunatud energiaga relv, mis suudab neid sihtmärke tuvastada, jälgida ja rünnata, on osa sellest tööriistakomplektist. Ukraina õppetunnid näitavad, et droonid on tõsine probleem ja kui me sellega midagi ette ei võta, ootab meid järgmistes lahingutes karm äratus.»