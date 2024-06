Soome nutitelefon Bittium sai NATO ametlikuks turvatelefoniks

Tough Mobile 2 C nutitelefonil on kahe operatsioonisüsteemiga, mis eristab isikliku ja salajase (ametkondliku) kasutusrežiimi.

Androidi operatsioonisüsteem isiklikus režiimis on mõeldud nagu tavatelefonis personaalseks kasutamiseks, kus näiteks on saadaval ka kõik sotsiaalmeedia rakendused ja muud äpid.

Välimuselt on NATO tasemel turvalisusega nutitelefon üsna tavaline, kuid ka füüsiline tugevus on sel mudelil parem kui keskmistel Androidiga seadmetel: metallist äärtega korpus on põrutus-, vee- ja kriimustuskindel.

Bittium Tough Mobile 2 C nutitelefon koos Bittium Secure Suite seadmehalduse süsteemiga on suunatud ülikindlale valitsustasandi mobiilsidele. Manipuleerimiskindel infojulgeoleku platvorm on näiteks eraldi privaatsuslülitiga ja kogu seadme tarneahel on tootja juurest kliendini kogu aeg kõrgendatud järelevalve all.