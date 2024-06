Hiina tootjad: lisaks autodele hakkame kohe teile müüma ka tehisaruga seksbotte

Nagu teatab South China Morning Post, on Shenzenis asuv ettevõte Starpery, mis on üks riigi suurimaid seksinukkude tootjaid, koolitamas omaenda suurt keelemudelit (large language model ehk LLM), et viia nende elutruud seksirobotid uuele tasemele. Laiemas plaanis on põhjust muret tunda ja isegi väga: tehisaruga masin, mis paneb inimese unustama igasuguse valvsuse, on samas nii meeltu turvaauk. Kui masinad tahaksid inimkonda üle võtta siis on tõepoolst seks ja seksbotid need, mis saaksid seda parimal moel ja vaat-et ilma igasuguse vastuseisuta ka teha.

Kuigi see ei ole esimene nn tehisintellektne seksirobot, mis Hiinast tuleb, viitab Starpery tegevjuht Evan Lee, et uued mudelid, mis on kavandatud augustis müügile tulema, on murrangulised.

«Uue põlvkonna seksinukud, mida juhivad tehisintellekti mudelid ja mis on varustatud sensoritega, suudavad reageerida nii liikumise kui kõnega,» kiitis Lee. «See parandab oluliselt kasutajakogemust, keskendudes emotsionaalsele ühendusele, mitte ainult põhivestluste oskustele.»

Reaalne vestlus

Nagu kõikide teiste tehisintellekti koolitusprojektidega, märkis Lee oma kommentaarides SCMP-le, et suurim takistus rääkivate tehisintellekti seksirobotite loomisel on seotud sellega, kui robotlikult need praegu kõlavad.

«Tehnoloogilised väljakutsed jäävad, eriti realistliku iniminteraktsiooni saavutamisel,» ütles tegevjuht. «Kuigi dialoog on lihtne, nõuab interaktiivsete vastuste loomine keerulist mudeli arendamist spetsialiseeritud tarkvaraettevõtete poolt.»

Kuigi Starpery on traditsiooniliselt keskendunud nukkude müümisele väljaspool Hiinat, plaanib ettevõte nüüd laieneda ka koduturul. AI-juhitud seksirobotite valdkonnas on sel aastal olnud rohkelt konkurentsi ning pole kahtlust, et Starpery, olles üks suurimaid tegijaid selles valdkonnas, soovib sellest trendist kasu lõigata.

Märkimisväärne on see, et ettevõte ei ole täpsustanud, mille alusel nad seksiroboti keelemudelit koolitavad — kuigi arvestades teiste vestlusrobotite seni nähtud roppe kasutusvõimalusi, on meil aimu, mida need nukud pärast koolituse lõppu öelda võivad.

Kui sellised seksbotid siiakanti – Euroopasse ja Eestisse – jõuavad oleks ju igati tähelpanuväärne teada saada, millist ohtu küberturvalisusele need masinad endast kujutavad ning millised tervise- ning tehnilised standardid neile rakendatakse.

Allikas: South China Morning Post ja Futurism