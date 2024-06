NewsGuardi audit, mis hõlmas kümmet juhtivat chatbotti – sealhulgas OpenAI ChatGPT, Google Gemini, xAI Grok, Anthropic Claude ja Perplexity otsinguchatbot – avastas, et need AI tööriistad kordavad sageli valenarratiive, mis pärinevad Venemaa riigi toetatud desinformatsioonivõrgustikest, mis näivad olevat usaldusväärsed Ameerika uudisteportaalid.

NewsGuard testis kümmet chatbotti, hinnates nende teadlikkust 19 konkreetsest vale-narratiivist, mida levitab veebisaitide võrgustik, mis on seotud John Mark Douganiga, endise Florida šerifi asetäitjaga, kes praegu elab Moskvas (asüülis). Nagu hiljutine New York Timesi raport näitas, juhib Dougan ulatuslikku, peamiselt tehisintellektil põhinevaid valeuudiste saite, millel on igapäevaselt kõlavad nimed – näiteks New York News Daily, The Houston Post ja The Chicago Chronicle – kus ta avaldab hulgaliselt sisu, mis propageerib vale-narratiive.