TASA-TASA! Selles õudusmängus ei tohi üldse häält teha

Hiljuti kuulutati välja ka filmiseerial põhinev õudusmäng. «A Quiet Place: The Road Ahead» leias aset samas maailmas. Sel korral on peategelaseks noor neiu, kes peab ohte trotsides tegelema ka pereprobleemide ja isiklike hirmude ületamisega.

Nii nagu filmideski, peab ka mängus igasuguste häälte ja helide tekitamisega piiri pidama. Värskes treileris on näha, mis juhtub siis, kui valvsus ununeb ning detsibellid liialt kõrgele kerkivad.

«A Quiet Place: The Road Ahead» jõuab PC, PlayStation 5 ja Xbox Series konsoolidele. Ilmumiskuupäev on hetkel teadmata, ent eeldatavasti jääb see käesoleva aasta sisse.