Eesti kaitsetööstusfirma töötas välja «väikese droonikaitsekupli»

EIRSHIELDi süsteem kasutab täiustatud radaritehnoloogiat, et tuvastada sihtmärke kuni 8 kilomeetri kauguselt. Erinevad raadiosideandurid ja optilised ning infrapuna-kaamerasüsteemid töötavad koos, et kontrollida ja klassifitseerida tuvastatud ohud. Kui õhusihtmärk on tuvastatud, suudab EIRSHIELD seda jälgida ja tuvastada, samal ajal häirides raadio ja GNSS signaale, et kahjustada sihtmärgi navigatsiooni ja kontrolli.