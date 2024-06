Tehiasruga poputati akud kestvamateks

Eatron Technologies ja Syntiant on ühendanud oma teadmised, et luua tehisintellektil põhinev aku haldamise süsteem (battery management system ehk BMS), mis suurendab akude tööiga ja võimsust. AI-BMS-kiip «vabastab» akust täiendavalt 10% lisamahutavust ja pikendab aku eluiga kuni 25%. See saavutatakse aku terviseseisundi (State of Healthehk SoH) ja laetuse taseme (State of Charge ehk SoC) jälgimisega palju täpsemalt kui traditsioonilised BMS-seadmed.