Starlinkil on üle maailma madalatel orbiitidel tuhandeid satelliite, mis katavad enamuse planeedist, kuid selle internetiteenuse kasutamiseks oli vaja üsna suuri seadmeid, mis tuli koos satelliidiantenniga paigaldada. Uus mudel Mini on aga vaid sülearvuti mõõtu ja sobib igale poole kaasa võtta.

Ilma tugijalata on seade 28 x 25 x 3,7 cm suurune. Wi-Fi ruuter on «satelliiditaldrikusse» juba sisse ehitatud, seega internetiühenduseks pole vaja muud, kui anda seadmele USB-pesast toidet. Selle jaoks sobib ka piisava võimsusega akupank (näiteks 100 W USB-C Power Delivery).

Seadmel on IP67 hinnang, mis tähendab, et see on kaitstud tolmu ja tugeva vihma eest, sealhulgas lühiajalise vee alla jäämise eest.