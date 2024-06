Rheinmetall: tegime ukrainlaste sõjakogemusest täiustatud luuredrooni

Rheinmetalli poolt arendatud uus õhuluuredroon LUNA NG (Luftgestützte Unbemannte Nahaufklärungsausstattung - Next Generation), mis oli hiljuti väljas ka Eurosatory 2024 militaarmessil, on värskeim näide sellest, kuidas Ukraina sõjalistest kogemustest lähtudes töötatakse välja uus lahingutehnika. Sakslaste LUNA NG on mõeldud pakkuma reaalajas luureandmeid, mis on praeguse aja sõjas tõhusaks tulejuhtimiseks ja ründamiseks hädavajalikud.