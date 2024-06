PILDID JA VIDEO Hiina: meie uus sõjalaev on maailma suurim tuumareaktorita liikuv masin

Fujian on Hiina kolmas, kuid esimene kodumaal toodetud lennukikandja, mis lasti algselt vette 2022. aasta juunis.

Hiina riiklik ringhääling CCTV on hiljuti andnud ülevaate riigi uuemast lennukikandjast, Fujianist. Esimeses omataolises avalikus ülevaates laeva võimekustest väidab uudistekanal, et laev on «maailma suurim konventsionaalse jõuallikaga sõjalaev.»

CCTV tutvustas Fujiani võimsust ja süsteeme ning väitis, et insenerid saavutasid midagi varem võimatuks peetut – elektromagnetilise katapuldisüsteemi paigaldamise mitte-tuumajõul töötavale laevale.

Maailma suurimaks teeb lennukikandja tema veeväljasurve. «Mida suurem see on, seda suurem on selle lahinguvõimekus,» lisas CCTV.

Hiina hiigel-lennukikandja on kolmas, kuid ei jää ilmselt viimaseks. Sarnaseid plaanitakse ehitada ka tuumajõuallikaga. Foto: Pu Haiyang / Xinhua via AP / Scanpix

Sõjalaeva teatatud veeväljasurve 80 000 tonni asetab selle umbkaudu samasse klassi USA mereväe tegevusest kõrvaldatud Kitty Hawk-klassi superkandjatega (täislastis 81 985 tonni). Selle klassi suurim alus oli aga USS America, mille veeväljasurve oli umbes 85 000 tonni

Fujian lõpetas oma teise meresõiduvarsti sel kuul pärast kaheksapäevast esimest katsetusreisi mais, kirjutab Interesting Engineering.

Uut tüüpi katapult saadab lennuki elektromagnetiga tekilt minema

Fujian on Hiina esimene lennukikandja, mis on varustatud elektromagnetiliste katapultidega, mis lubab sagedasemaid lennukite väljalaskmisi ja raskemate lennukite õhkutõusu tekilt.

USS Gerald R. Ford, mis on tuumajõul töötav lennukikandja ja mille täiskoormusega veeväljasurve on üle 100 000 tonni, on ainus selline lennukikandja maailmas, millel on see edasijõudnud võimekus täna olemas.

Hiina kolmas lennukikandja Fujian läks 1. mail 2024 Ida-Hiinas Shanghais asuvast Shanghai Jiangnani laevatehasest esimestele merekatsetele. Foto: Liu Fang / Xinhua via ZUMA Press