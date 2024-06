VÕIDURELV Ukraina võttis kasutusele uued Bulava droonid Vene Lanceti vastu

Väljaanne Defence Express avaldas pildi Ukraina uuest droonist Bulava (või Mace), mida esitleti Eurosatory 2024 näitusel ja millele ennustatakse lahingutes suurt edu.

Ukraina-Tšehhi ühisfirma loodud uus droon Bulava on uitmoon, mis peab vastu astuma Vene analoogilisele relvale Lancet, mis on Ukrainas rindel seni palju pahandust teinud. Ukraina relval on pardal termobaariline lõhkepea ehk väike vaakumpomm.