Ei mingit puhumist enam – kaamera ja tehisaru tuvastavad, kas juht on laksu all

Kuigi on juba olemas mitmeid katsetamisjärgus süsteeme, mis tuvastavad autojuhi joobeastet, kasutavad paljud neist spetsiaalseid seadmeid nagu mini-alkomeetreid või isegi rõhku mõõtvaid istmeid . Teised süsteemid analüüsivad juhi sõidumustreid, lastes siiski juhi rooli seni, kuni andmed on veel kogumisel.

«See uuring kinnitab, et joobeastet on võimalik tuvastada vaid lihtsa kaamera abil,» ütles juhtivteadur dr Syed Zulqarnain Gilani, «järgmine samm meie uurimistöös on määrata minimaalne pildiresolutsioon, mis on vajalik algoritmi toimimiseks. Kui madala resolutsiooniga videod osutuvad piisavaks, saab seda tehnoloogiat rakendada ka maanteeäärsetes jälgimiskaamerates ning õiguskaitseorganid saavad seda kasutada joobes juhtimise ennetamiseks.»