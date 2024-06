VIDEO 160 000 lennureisi eest!? – vaata, millega ja kuhu lendama hakatakse

Enamik inimesi, kes mõtlevad kosmose õhupalli lendudele (kui mõtlevad), siis neile tuleb pähe Florida ettevõte Space Perspective .

Alates 2020. aastast on Space Perspective arendanud täispuhutud «Spaceship Neptune» kapslit, mis viib kaheksa reisijat (ja ühe piloodi) kuue tunni pikkusele lennule kuni 30 480 meetri kõrgusele.

Sellel kõrgusel on Maa kumerus ja kosmose tumedus selgelt nähtavad. Kapsel ripub vesinikuga täidetud «Kosmose Õhupalli» (SpaceBalloon) all, mis hakkab gaasi järk-järgult vabastama, et laskuda.

Space Perspective pole aga ainus mängija selles valdkonnas.

Sevillas baseeruv ettevõte EOS-X Space on teatanud, et on jõudnud oma kapsli EOS-X arendamise lõppfaasi, millega plaanitakse alustada kommertslende Sevillast ja Abu Dhabist järgmise aasta kolmandas kvartalis.

Kui Spaceship Neptune kasutab oma õhupallis vesinikku, siis EOS-X plaanib kasutada heeliumit.

See süsinikkiust kapsel, mis ripub heeliumiga täidetud õhupalli all, viib väidetavalt seitse reisijat ja ühe piloodi umbes 40 000 meetri kõrgusele. See stardib baasist koidikul, tõustes kaks tundi, siis hõljub kaks tundi ja viimane tund möödub laskudes ja maandudes.

Nagu ka Spaceship Neptune, pakub EOS-X ergonoomilisi istmeid, panoraamaknaid, meeleoluvalgustust, pardabaari ja tualetti. Reisijad peavad selle kogemuse eest välja käima 150 000–200 000 eurot, võrreldes 125 000 dollarilise Spaceship Neptune'i lennuga.

Igal reisijal on ekraan, mis kuvab lennu kohta teavet.

EOS-X Space loodab pakkuda eriti jõukatele klientidele veelgi enamat, plaanides La Isla de la Cartuja saarele (Guadalquiviri jõe saar Sevillas) rajada SpaceHubi nimelise kompleksi.

Seal peatuksid reisijad mõned päevad nagu luksushotellis, osaledes sellistes tegevustes nagu nullgravitatsiooni lennud ja VR-kosmosemissioonide simulatsioonid, enne kui helikopteriga stardibaasi lennatakse.

Ettevõte teatab, et kapsli valideerimistestid toimuvad peagi koostöös Hispaania riikliku lennundustehnoloogia instituudiga (National Institute for Aerospace Technology).

Saate vaadata lühikest ülevaadet sellest, mida lend hõlmab, järgmisest videoklipist: