EI TEEGI VAHET? Pariisi olümpiat kommenteerib tuntud spordiajakirjanik, aga selle taga on hoopis tehisaru

Kirjanik Drew Magary kirjeldas kunagi Michaeli omapära kui «1950ndate Brooklyni aktsenti, mis on nüüd nii ähmane, et seda loetakse surnud dialektiks».

Hallutsinatsioonidele päitsed pähe

Et vältida võimalikke tehisarust tulenevaid kummalisi vigu ehk hallutsinatsioone, on NBC lubanud kogu sisu, sealhulgas heli ja klipid üle kontrollida enne kasutajatele kättesaadavaks tegemist. Selleks rakendatakse terve toimetajate meeskond.

Kuid siiski jääb võimalus, et mõni kokkuvõte sisaldab kunstmõistuse juhitud uudistegeneraatoriga loodud veidrusi, näiteks kui tuuakse esile vale sportlane või mõni ebatavaline tulemus, mis jääb inimestel kahe silma vahele.

Michaelsi häält treeniti, kasutades tema esinemisi NBC-s ning lõpliku lahenduse arendas NBC kohapeal, selgitas John Jelley The Verge´ile.

Demonstratsioonivideotes kõlas hääl väga veenvalt. Tõeline proovikivi on väljaande sõnul siis, kui genereeritakse miljoneid unikaalseid klippe — NBC hinnangul võib USA-s olümpiamängude ajal tekkida ligi seitse miljonit personaliseeritud varianti kümnetest spordialadest, millest igaühel on oma terminoloogia ja kus osaleb sportlasi igalt poolt maailmast koos oma keeruliste nimedega.

Tehisaru-Michaelsi juhitud olümpiakokkuvõtted on saadaval alates 27. juulist Peacocki striimingukeskkonnas ning mobiilirakendustes. Alustatakse muidugi avatseremoonia tipphetkede kommenteerimisega.

Kas teed vahet?

Seda, kuidas Al Michaels tehisaru esituses kostab, saab kuulata siit . Näidisklipis on ka teravama kõrva jaoks raske eristada, kas räägib masin või inimene ise.

Kõnesüntees on inglise keeles jõudmas täiuslikkuseni, kuid näiteks eesti keele jaoks pole nii head taset veel saavutatud.

Universal Music pakub lauljatele võimalust luua oma häälekloon, et panna see siis uusi hitte laulma, ilma et laulja ise midagi tegema peaks, kirjutab Rolling Stone.